XALIMANEWS : Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a temoigné son soutien au leader de Pastef accusé de viol. « A mon ami , a mon frère et allié politique , face à ces vulgaires comploteurs, que LA SAINTE VIERGE MARIE soit ton manteau protecteur , que le PROPHETE MOHAMAD (P.S.L) soit à tes côtès tout au long de cette cabale et que Dieu te garde. AMEN!!! Au peuple senègalais, PARTICULIEREMENT A LA JEUNESSE SENEGALAISE, ce n’est pas sonko, khalifa ou karim qui sont visés, mais plutôt la DÈMOCRATIE, la REPUBLIQUE et LA NATION qu’on cherche a museler et étouffer. Nous avons LE DEVOIR ET LA RESPONSABILTÈ de nous MOBILISER pour arrêter ces VERMINES qui ont décidé de PARASITER NOTRE AVENIR ET CELUI DE TOUTE UNE NATION. A BIENTÔT INCHALLAH…. », a écrit Barthélémy Dias.

