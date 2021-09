Le Président Macky Sall est le type de citoyen que vous n’avez même pas envie d’avoir dans votre commune, a déclaré Barthélemy Dias ce dimanche dans le jury du dimanche sur l’Itv. Il assène ainsi, « demandez lui de vous sortir sa déclaration de foncier bâtit. Un jour, on m’a demandé pourquoi je n’ai pas accueilli le Président Macky Sall. Je réponds, pourquoi dois-je l’accueillir ? On me répond parce vous devez accueillir le président de la République. Je réponds, si le président de la République se permet combattre son maire, je lui rappelle au même titre qu’il a été élu au suffrage universel direct, j’ai été élu au même titre au suffrage universel direct, et non pas nommé ». « Donc je considère que le respect est réciproque. Et comme le Président Macky Sall a décidé qu’il ne me respecte pas , j’ai décidé de ne pas le respecter. Je n’accueille pas le Président Macky Sall et je ne considère pas qu’il habite dans ma commune. Je sais qu’à Mermoz il y un homme qui s’appelle Macky Sall et qui habite quelque part dans Mermoz. Et c’est tout », a-t-il martelé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy