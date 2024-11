Barthelemy Dias: “Pendant neuf jours mes gardes ont veillé sur la sécurité d’Ousmane Sonko”

XALIMANEWS: Face à la presse hier dans son quartier Baobab, la tête de liste de la Coalition Samm Sa Kaddu a soldé ses compte avec celle de la Coalition Pastef.

Barthélémy Dias puisque c’est de lui qu’il s’agit a envoyé des missiles salées à Ousmane Sonko

« Il est venu un matin chez moi les larmes aux yeux et la peur au ventre en disant que le régime voulait l’assassiner. Je lui ai appris des choses et je l’ai aidé à protéger sa famille. Pendant neuf jours mes gardes ont veillé sur sa sécurité. Il connaît tous les éléments de ma sécurité”, a hurlé le maire de Dakar

Et Barth de poursuivre: “Aujourd’hui je t’ai attendu toute la journée et tu as confirmé encore une fois que tu n’es pas un homme de parole. Tu as envoyé des gamins à Baobab qui ont étaient corrigés par les jeunes du quartier. Mais, j’invite les voisins à les accueillir les bras ouverts et avec hospitalité la prochaine fois. Ce ne sont pas eux qui m’intéressent »