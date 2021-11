Barthélemy marche sur les traces d’Ousmane Sonko et appelle à la « résistance ». Convoqué ce mercredi 10 novembre dans cadre de l’affaire de la fusillade devant la mairie de Mermoz-Sacre cœur, Barthélemy a dénoncé une tentative de liquidation alors qu’il est Candidat à la mairie de Dakar. Il appelle ainsi à la « résistance ». « Je voudrai dire à ces jeunes qui seront au tribunal et aux alentours du tribunal que je vous demande de résister », a déclaré Barth. Une déclaration qui rappelle celle de Sonko au mois de mars. Une déclaration de Sonko pour appeler les jeunes à la résistance, et le moins que l’on puisse dire est que les jeunes avaient répondu à l’appel. Faisons un bref rappel d’un passé récent et troublant des évènements de mars dernier. Des pierres partout, du feu de par-ci et par-là, un air irrespirable, des panneaux saccagés, les routes barrées, des stations brûlées, et des magasins d’Auchan saccagés. Tel était le décors de la capitale sénégalaise au début du mois de mars dernier. En effet, après l’arrestation de Ousmane Sonko, Dakar était le théâtre de nombreux affrontements entre les sympathisants du leader de Pastef et les forces de l’ordre mais aussi des nervis étaient de la partie, et c’était comme ça presque partout au Sénégal. Des manifestations qui ont fait 13 morts composés que de jeunes. Une situation chaotique du pays qui pouvait virer au pire d’un moment à l’autre. Heureusement, comme d’habitude les guides religieux avaient encore une fois démontré leur importance dans la stabilité de ce pays. Le Khalif des mourides, Serigne Mountakha avait initié une médiation pour mettre de l’eau sur le feu qui brulait de partout. Des évènements récents qui restent dans les mémoires des sénégalais, et des familles qui pleurent encore leurs fils sans même être consolées par une procédure judiciaire. Et voilà, Barthélemy Dias convoqué par la cours d’appel dans l’affaire Ndiaga Diouf appelle à la mobilisation des jeunes pour l’accompagner ce mercredi. Oui un mercredi, quelle coïncidence, puisque c’était un mercredi 3 mars le jour où Sonko a été convoqué puis arrêté avant d’arriver au tribunal. En sommes, même si le président de la République affirmait qu’il n’est pas possible que les événements de mars se répètent, la convocation de Barth candidat à la mairie de Dakar fait peur à tous les sénégalais.

