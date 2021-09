Dès l’entame de la seconde période, la jeune et audacieuse Djeneba Ndiaye réussit un tir primé et le Mali rétablit l’équilibre (26-26), puis Amina Sangaré accentue le score pour le Mali qui passe devant (26-28). Le Cameroun réplique (28-28), mais les coéquipières de Kankou Koulibaly, portées par Khadidja Maiga, Djeneba Ndiaye et Sangaré, mènent à la fin du 3e quart temps, de trois points (38-41) face à une équipe camerounaise dans laquelle, Ewodo l’artilleuse attitrée n’a pas la réussite. Il reste un quart décisif à négocier pour les 2 équipes. Lors du dernier acte, le Cameroun passe devant grâce à Effa (47-46), à moins de 3 minutes de la fin et le public local commence à y croire, mais imperméables aux états d’âmes, accrocheuses à souhait avec une certaine dose de sérénité en plus de talent, les Aigles, distancées (50-48) à moins de 2 minutes de la fin, égalisent par Mariam Koulibaly (50-50), avant de passer devant par Sika Koné (50-52). Sur une attaque, les Camerounaises obtiennent la faute pour 2 lancer à négocier à 4 secondes de la fin. Malheureusement, le Cameroun rate le premier lancer mais réussit le second (51-52). À 3 secondes de la fin, Khadidja Maiga, Doumbia et compagnie ne pouvaient pas lâcher l’affaire et s’imposent au forceps (51-52) pour retrouver une finale continentale pour la première fois depuis 2009 à Antananarivo (2009). Comme en 2015 entre le Cameroun et le Nigéria (71-70), la première demi-finale se gagne par un point d’écart, mais cette fois çi en défaveur du pays organisateur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy