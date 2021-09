XALIMANEWS-En demi-finale de l’Afrobasket féminin 2021, ce vendredi soir au Palais des Sports de Yaoundé, les Lionnes du Sénégal ont courbé l’échine, une fois de plus, (73-63) devant les D’Tigress qui vont défendre leur titre ce dimanche face au Mali. Pour la 5e fois de suite, le Sénégal n’y arrive toujours pas devant Nigéria.

Le choc, d’un bon niveau, tant attendu entre les Championnes en titre, les Nigeriannes et leurs principales adversaires, les Sénégalaises, a tourné à l’avantage des joueuse du coach Otis Hughley sur les protégées de son homologue Moustapha Gaye. Comme en 2019 en finale à Dakar, le Nigéria s’impose une fois de plus et enchaîne un cinquième succès de rang sur son plus sérieux obstacle dans le basket féminin continental.

Pourtant, les Lionnes ont entamé la partie, déterminées et prêtes pour contester la suprématie des D’Tigress, et mettent le premier panier (0-2), mais la réaction adverse est sèche (2-2). Le Sénégal reprend l’avantage, de 4 points (2-6), Ibekwe dit niet et réussit un tir primé pour les Championnes en titre (5-6), qui se mettent tout ensuite devant(7-6) pour ne plus lâcher l’affaire et terminent en fanfare ce premier quart (22-11), sous l’impulsion d’Amy Okonkwo. Dès la reprise, cette diablesse d’Ibekwe enchaîné 4 points (26-11) mais Ndeye Fatou Ndiaye y va d’un tir primé (26-14) et Yacine Diop remet le Sénégal à moins 11 en emboitant le pas à sa copine (28-17). Les Tenantes, en expérience et en talent, sous la houlette d’Ibekwé, déroule et étirent le score (38-22) puis vont même mener de 16 points d’écart (41-25), mais les Vices-Tenantes reviennent à moins 14 à la fin du deuxième quart. La pause est sifflée sur le score de 46 à 31 pour le Nigéria.

Dès le début de la seconde période, MamevMarie Sy et ses partenaires sont les premières à se signaler (45-33), coup sur coup les 2 équipes réussissent des tirs primés (48-36), mais souveraines et avec leur collectif huilé combiné à une bonne présence aux rebonds et des intérieures travailleuses à souhait, les D’Tigress parviennent à repousser les Lionnes à 20 points (60-40). Mais, compétiteurs dans l’âme, Oumou Khairy Sarr, Yacine, Mame Marie et compagnie parviennent à réduire leur passif et vont jusqu’à revenir à moins 8 (65-57). Mais, ce Nigéria, très fort et décidé à ne pas se laisser faire, repousse les assauts du Sénégal qui n’a remporté que le dernier quart temps ( 13-19) et maintient son écart à 10 points et s’impose finalement (63-53), sur un dernier tir primé sénégalais. Les Doubles Championnes, en Reines des parquets, remportent le choc des fauves et défendront leur titre devant les Aigles du Mali. Amy O’onwo, la meilleure Nigerianne est créditée de 16 points, 7 rebonds et 1 passe decisive. Les Lionnes, après 3 finales d’affilée, vont cette fois çi, se contenter de la lutte pour la 3e place. Pas facile de contester la suprématie des Nigeriannes, qui se sont mises dans les conditions de remporter un troisième sacré successif.