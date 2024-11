Basket-Afrobasket 2025/Fenêtre de Novembre : portés par Brancou Badio, les Lions domptent leurs homologues du Cameroun (87-83), font le carton plein et prennent une bonne option

XALIMANEWS-La fenêtre de novembre pour les qualifications de l’AfroBasket 2025 s’est clôturée en beauté avec l’opposition entre les Lions du Sénégal et ceux du Cameroun. Au terme d’une intense bataille dans la somptueuse salle du Dakar Arena, les locaux se sont imposés (87-83), réalisant un carton plein et prenant une excellente option pour la suite.

Sous l’impulsion du public et porté par l’exceptionnelle performance de Branco Badio, auteur de 31 points, 3 rebonds et 4 passes décisives, les Lions ont fait preuve de détermination face à leurs homologues camerounais, s’imposant après une intense bataille (87-83). À la pause, le score était de 44 à 38 en faveur des protégés de Ngagne De Sagana Diop. De retour des vestiaires, les Camerounais ont montré un bel esprit de résistance et sont revenus à 3 points (64-61) à la fin du troisième quart-temps. Dans un dernier acte extrêmement serré, où le score oscillait entre 66-66, 69-69 et 79-79, les derniers instants, décisifs, ont finalement souri aux partenaires de Karim Mané (12 points, 7 rebonds), qui ont su remporter cette rencontre âprement disputée sur un écart minimal (87-83).

Le Sénégal réalise ainsi un carton plein avec trois victoires en autant de matchs : face au Gabon (81-58), au Rwanda (101-58) et au Cameroun (87-83), et prend une belle option en attendant la prochaine fenêtre de février prochain, dont la ville hôte reste à déterminer.