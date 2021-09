Cependant, pour leur entrée en matière, Oumou Khairy Sarr, binetou Diemé, Mame Marie Sy, Maimouna Diarra et la jeune vague conduite par Lena Niang et Yacine Diop, ont fait honneur à leur standing en écrasant une équipe de Guinée trop limitée malgré les présences de 3 sénégalaises naturalisées dans ses rangs, à savoir Fatou Mbaye « Bébé », Ndeye Fatou Ba et Mariama Diallo. Sous la houlette d’une Lena Niang, incisive sur les tirs primés, les Lionnes dominatrices sur les rebonds, se sont promenées sans coup férir durant toute la partie, excepté un second quart temps où elles avaient connu un petit coup de moue. L’écart de 69 points (100-31) reflète le fossé existant entre les 2 sélections. En attendant le prochain match contre l’Égypte ce lundi, les Vice-championnes d’Afrique peuvent savourer cette victoire. Certes l’opposition fut faible, mais c’est bon pour le moral et pour apporter de la sérénité dans le groupe.

