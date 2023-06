En vue de la participation des Lionnes du Sénégal à la 28ème édition de l’Afrobasket féminin prévu du 28 Juillet au 6 Aout 2023 à Kigali au Rwanda, l’entraineur national Monsieur Moustapha GAYE a présélectionné 19 joueuses. Dans cette liste, on peut noter l’absence de certaines cadres ayant pris leurs retraites internationales, comme Mame Marie Sy, qui était de la dernière édition et l’emblématique Astou Traoré. Par contre, il y’a de nouvellles espoires , comme la jeune Marieme Dramé qui évolue au Japon dans le club d’Hitachi Cougars, dans un championnat où évolue aussi Sokhna Fatou Sylla, présélectionné elle aussi qui avait disputé le dernier Afrobasket, ou Mathilde Diop, souvent preselectiinnée.. L’inoxydable Oumou Khairy Sarr, championne d’Afrique en 2009 et 2015, figure dans cette liste, tout comme OUMOU kalsoum Touré, sacrée en 2015 mais absente en 2021. Mais la geande attraction de ce groupe concocté par Mousrapha Gaye, c’est les come-back de Fatou Dieng et Aya Traoré, deux cadres de l’équipe nationale, sacrées en 2009 à Madagascar et en 2015 au Cameroun. Elles font partie des plus âgées, à 39 ans, et vont se battre pour décrocher leurs places dans le Wagon Kigali 2023.

