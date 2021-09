Adaora Elonu et ses partenaires, sont au rendez vous pour le dernier carré, comme prévu. Amenées par Ezzinne Kalu meilleure scoreuse du match pour 4 rebonds, 6 assists et 1 interception, les D’Tigress remportent les 2 premiers quarts temps, 24-8 et 19-13. A la mi-temps, le score est de 43 à 21. Lors de la seconde période, le Nigéria donne l’impression de ne pas trop forcer et remportent la mise, malgré un dernier quart temps remporté par les Ivoiriennes (13-21). Le score de 72 à 56 a sanctionné cette partie, qui voit les Championnes en titre, empocher le premier ticket des demi-finales, en attendant de connaître leurs adversaires pour la demi-finale, qui seront issues de la confrontation entre Sénégalaises et Mozambicaines.

