Se sentant larguées par leurs adversaires, les mozambicaines infligent un 4-0 aux partenaires de la précieuse Lena Niang, au retour des vestiaires (37-28), mais Binetou Diemé a la main chaude, et enchaînent 3 tirs primés pour repousser Cossa et compagnie à 12 points (40-37). Appliquées collectivement et d’une solidarité de tous les instants, les Vices-championnes d’Afrique en titre remportent l’avant dernier quart (61-38) avant remporter le dernier acte 13-5 pour une victoire de 74 à 43. Yacine Diop créditée de 3 fautes à la mi-temps et ses amies, obtiennent le droit de défier leurs bourreaux de 2019, ce vendredi en demi-finale. Un gros choc en perspective face à l’ogre actuel du basket féminin africain, le Nigéria, double tenant du trophée.

Comme en 2017 en 2019, en demi-finale de l’Afrobasket organisé à domicile, les Lionnes du Sénégal ont encore réussi à battre les Mozambicaines dans le cadre du 2e quart de finale de l’Afrobasket féminin 2021. Au Palais des Sports de Yaoundé, les protégées du coach Moustapha Gaye, ont été pleines d’allant et de force mental pour se dépêtrer de ses expérimentées Lusophones conduites par Anabella Cossa et Tamara Seda. Lors d’un premier quart temps très disputé, où les filles de l’Afrique Australe sont parvenus à revenir à (10-10, puis 13-13) , le Sénégal remporte la mise (20-13). Portée par une Couna Ndao, sobre et efficace, combinée à une très bonne agressivité en défense et des contres attaques tranchantes, les Lionnes vont à la pause avec un écart de 15 points (37-22).

