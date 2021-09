Lors des phases de groupe, le Sénégal a remporté ses 2 deux matchs devant la Guinée (100-31) et l’Égypte (63-78) alors que le Mozambique logé dans la poule de feu, perdit ses 2 sorties, face au Nigéria (67-50) et l’Angola (70-61). Les adversaires des Lionnes ont acquis le droit de disputer les quarts grâce à leur victoire sur le Kenya (72-50), ce mercredi). Demain, les Lionnes doivent être bien présentés surtout dans le secteur intérieur et prier pour que Yacine Dîop et Lena Niang, les 2 meilleures joueuses du moment dans la tanière, restent sur leur lancée. Le rôle des anciennes, Mame Marie Sy, Oumoul Khairy Sarr « Toch », Maimouna Diarra et Binetou Diemé, sera très déterminant pour décrocher le ticket dans le dernier carré.

