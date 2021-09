Les Lionnes vice-championnes d’Afrique vont faire face aux Égyptiennes ce lundi au Palais des Sports de Yaoundé dans le cadre de la 3e et dernière journée de la poule C. Vainqueurs respectivement du même adversaire la Guinée, (100-31) et (102-58), le Sénégal et l’Egypte joueront pour la première place du groupe. La bande à Yacine Diop créditée de 19 pts lors de la première journée, aura fort à faire devant les coéquipières de Soliman Mouhamed (20 pts) et l’excellente Soraya Degheidi (16 pts). L’adversaire égyptien est d’un calibre trop supérieur à la Guinée, en atteste les 102 points infligé à cette dernière, là où le Sénégal en a planqué 100. Seulement, les Lionnes ont encaissé 31 points contre 58 pour les Égyptiennes. Pour Mame Marie Sy et ses partenaires, il faudra montrer les crocs et être beaucoup plus concentrées en défenses et présentes aux rebonds, pour espérer remporter ce duel du groupe C, pour l’octroi de la première place.

