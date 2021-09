XALIMANEWS-Yacine Diop, l’aillière des Lionnes est entrain de réaliser un bon début ?e tournoi et dans son sillage elle permet à l’équipe de briller et de gagner. Ses bonnes performances lui ont valu d’être dans le top 5 des joueuses les plus en vue du premier tour.

A 25 ans, Yacine Diop se comporte comme une grande au sein de la tanière. Disputant son 2e Afrobasket après celui perdu à domicile en 2019 à la maison face au Nigéria, la joueuse de Charnay Bourgogne SUD en France, est entrain de crever l’écran en réalisant 2 superbes prestations devant la Guinée (100-31) et l’Égypte (78-63). Dans son sillage, elle pousse ses partenaires à se sublimer, à l’image de son ex partenaire à la JA et amie, Lena Niang. Athlétique, généreuse dans l’effort, Yacine est la valeur ajoutée de cette sélection sénégalaise, à seulement 25 ballets.

Les autres joueuses composant l’équipe type du premier tour, sont, Adaora Elonu (Nigéria), la capitaine des D’ Tigress, double championne d’Afrique. Très sereine mais ô combien talentueuse et pleine de vista, la Nigerianne est la pièce maîtresse de son équipe. Pour la sociétaire de Spar Girona ( Espagne), le plus important c’est de faire briller son équipe et que le jeu pratiqué soit apprécié. Très classe.

Ensuite, il y’a Marina Paule Ewodo (Cameroun) la nouvelle coqueluche du public de Yaoundé et tête d’affiche de la sélection camerounaise. L’aillière du club français de Saint Armand Hainault est l’une des leaders des Lionnes Indomptables. Elle pointe à 13,5 points par match, 4 rebonds, 1,5 assist, 1,5 ballon récupéré et 1 contre. Le Cameroun compte sur elle pour aller au bout de son tournoi.

La meneuse égyptienne Soraya Degheidi fait partie de ce top 5. La meneuse du club d’Al Ahly du Caire, est maintenant devenue à 26 ans, une vieille habituée de la compétition. Découverte lors l’Afrobasket U18 2012 à Dakar avec une certaine Yacine Diop. La Fille du Nil (1m 72) tire son équipe vers le haut. Respectée de ses coachs et partenaires, Soraya est la tête pensante des Égyptiennes. Elle culmine à 16 pts, 5 rebonds, 3,5 assists et 3 ballons récupérés.

Enfin, l’imposante Malienne, Mariam Coulibaly complète ce 5. L’intérieure du club espagnol de’IDK Eustroken, âgée de 23 ans et haute d’1m 93 s’est révélée lors du dernier afrobasket. Elle forme avec Kankou Koulibaly et Nassira Traoré, le noyau dur de la sélection du Mali. Elle pointe à 13 points, 9 rebonds et 1 assist par match. Quand elle est dans son élément le Mali peut devenir irrésistible. D’ailleurs, elle et ses coéquipières ont remporté leurs 2 matchs et attendent mercredi pour connaître leurs adversaires en quarts.