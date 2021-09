XALIMANEWS-Ce vendredi, au Palais des Sports de Yaoundé à partir de 19h, le Sénégal va défier le Nigéria en demi-finale de l’Afrobasket féminin 2021, pour un remake de la finale de la dernière édition.Doubles vice-championnes face aux D’Tigress, les Lionnes qui ont essuyé 4 défaites de rang devant leurs adversaires, essayeront de stopper l’hémorragie et d’ouvrir la succession des partenaires d’Ifunanya Ibekwé.

Ce vendredi, à 19 heures, le Palais des Sports de Yaoundé, vibrera aux rythmes des coups de coups de griffes, entre Tigresses du Nigéria et Lionnes du Sénégal. Cette demi-finale opposant les 2 meilleures équipes du continent, de ces dernières années, sera une bataille entre le Double tenant et le double Vice-champion, pour une question de suprématie. Une domination anciennement propriété du Sénégal, avant d’être contestée par l’Angola, vainqueur en 2011 à Bamako (Mali) puis et en 2013 à Maputo (Mozambique). Les Lionnes reprennent leur dû en 2015 à Yaoundé en battant le pays hôte en finale (81-66). C’est cette même terre des Bamilekés et dans ce même Palais des Sports que le Sénégal battu en 2015 en match de poule par le Nigéria (75-64), va essayer de stopper une spirale négative de 4 défaites de rang devant les nouvelles reines du basket féminin africain.Cette série victorieuse nigerianne entamée par la capitaine de 2015, Joyce Ekworamadu, à été perpétuée par la génération des Ibekwé (dans le groupe depuis 2017), Sarah Ogoké qui était là depuis 2015, Akhator, Nyingfa Itonye et Aisha Balarabe (absentes cette année). Après le premier revers de cette série de quatre matchs d’insuccès, les Lionnes avec les Mame Marie Sy, Coumba Sarr, Fatou Dieng, Aya Et Astou Traoré, Diodio, etc.. ne sont plus parvenues à dompter les D’Tigress, qui s’imposèrent 3 fois de suite encore, en 2017 à Bamako lors du 3e sacre du Nigéria, d’abord en match de poule (58-54) puis en finale (65-48). Et il y’a 2 ans, à domicile à Dakar, le Sénégal devant un public tout acquis à sa cause, fut encore dominé, cette fois ci en finale par une grosse équipe Nigerianne. Les D’Tigress engrangent leur 4e victoire de rang devant leurs rivales Lionnes, pour leur quatrième trophée continental.

Équipe du Nigéria Afrobasket 2021

Demain, ce sera la 5e confrontation en 4 Afrobaskets successifs entre les 2 cadors et lors de cette finale avant la lettre, un gros morceau va trépasser. Qui des Nigeriannes ou des Sénégalaises, vont-elles continuer leur chemin vers la finale ? Les 2 équipes présentent un bilan similaire de 3 victoires en autant de matchs, pour chacune. Les Championnes en titre ont battu tour à tour l’Angola (85-65), le Mozambique (67-50) puis la Côte d’Ivoire en quart (72-56), alors que les Vice-championnes ont disposé de la Guinée (100-31), de l’Égypte (78-63) puis du Mozambique en quarts (74-46). Ibekwé, Adaora Elonu, Ezzinne Kalu Philips, Macaulay Victoria, Amy Okonkwo vont-elles réussir la passe de 5 ou bien Mame Marie Sy, Binetou Diemé, Oumoul Khairy « Toch » Sarr, Yacine Diop, Maimouna Diarra et Lena Niang, parviendront-elle à stopper la série négative face aux Anglophones. L’équipe la plus prête sur le plan psychologique, plus présente aux rebonds, la moins frileuse, et dont ses cadres joueront à merveille leurs partitions, pourra s’en sortir. Ce sera l’une des rares fois, où le Sénégal abordera une demi-finale en costume d’outsider. Demain, ce sera un drôle de drame qui va se jouer entre 2 équipes prétendantes légitimes au sacre finale

ADVERTISEMENT

Demi-finales

Vendredi 24 septembre 2021

16h00 : Cameroun-vq Mali/Angola

19h00 : Nigeria-Sénégal