Cependant, l’adversaire mérite le respect et de la considération. L’équipe ivoirienne, sacrée 2 fois, en 1981 et en 1985 et dont le dernier podium remonte en 2009 à Tripoli, battue en finale par l’Angola, voudrait aller au bout de l’épreuve, et pour cela, il faudrait marcher sur les frères ennemis sénégalais, ce samedi à 15 heures au Kigali Arena. Les joueurs qui ont la lourde tâche de marcher sur les traces de Dié Drissa, Alphonse Bilé et Bah Florent, ont pour noms Matt Costello, Stephane Konaté le vétéran (41 ans), Cedric Bah, Guy Landry, pour ne citer que ceux là.

