XALIMANEWS-Ce mercredi, place est faite aux groupes C et D, avec le Nigéria et le Sénégal, les 2 autres prétendants au sacre final derrière la Tunisie, qui a bien démarré hier contre la Guinée. Les D Tigers auront l’opportunité de se jauger face à une bonne opposition, le Mali, dans la poule C, tandis que les Lions du Sénégal, devront saut catastrophe, se défaire de l’Ouganda, pour le compte de la poule B.

