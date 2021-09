XALIMANEWS-Le dernier carré du 30ème Afrobasket offre deux superbes duels, d’un côté le Sénégal un des grandissimes favoris du tournoi qui a remporté tous ses 4 matchs fera face à la Côte d’Ivoire, invincible elle aussi. Dans l’autre match, l’épatant Cap-Vert va défier le champion en titre la Tunisie. Voilà 2 chocs majeurs pour 2 places en finale de l’Afrobasket 2021.

Tout d’abord, à 12 heures, au Kigali Arena, la sympathique équipe du Cap-Vert, qui ne cesse de progresser à chaque tournoi, aura la lourde tâche de défier le Tenant, la Tunisie. Les hommes de Luis Magalhaes, conduits par le précieux Kenneti Mendes, Almeida, Tavares, se sont défaits des accrocheurs Ougandais en quarts, au terme d’un match âprement disputés lors des dernières minutes, obtenant du coup le droit de défier la formation nord-africaine. La Tunisie, championne en titre et qui rêve d’enchaîner par un second sacre de rang, misera sur ses atouts, Makram Ben Romdhane, Abada, Hadidane, Mejri. Vainqueurs du Sud-Soudan en quarts (80-65), non sans avoir souffert, déjà à la mi-temps le score était de 40 partout, les Tunisiens vont devoir faire face, ce samedi, à des adversaires beaucoup plus huppés. Cependant, la formation tunisienne part avec la faveur des pronostics grâce à son rang de tenant, mais gare aux Lusophones, épatants de talent et d’innocence.

En seconde heure, précisément à 15 heures, toujours au Kigali Arena, le public pourra assister au choc de l’Afrique de l’ouest, entre le Sénégal l’un des favoris pour le sacre, titré 5 fois et la Côte d’Ivoire l’un des outsiders, sacré par 2 fois dans le passé. Ces 2 rivaux ont la particularité d’avoir remporté tous leurs matchs depuis le début du tournoi et sont donc invincibles. Les rencontres entre Ivoiriens et Sénégalais ont toujours été aprement disputés, et cet après midi, la bataille fera rage sur le teraflex du Kigali Arena. Ayant remporté tous ses matchs, avec la manière, la formation coachée par Boniface Ndong et bronzée en 2017, ambitionne de mettre fin à 24 ans de disette, le dernier titredu Sénégal remonte à 1997 à Dakar, face au Nigéria de Tundi Adeboji, Nwosu, Acha Mohamed. La cuvée 2021 est très équilibrée, composée d’un savant dosage d’anciens et de jeunes, pétris de qualités et animés d’un désir commun de remporter le Graal. Gorgui Sy Dieng, Youssoupha Ndoye, Maurice Ndour, les cadres de l’équipe pourront compter sur le talent et l’insolence des Brancou Badio, Mamadou Faye, Ibrahima Fall Fàye, Cheikh Bamba Diallo, etc.. pour passer l’obstacle ivoirien. Auteur d’une bonne réaction lors du quart face à l’Angola, l’équipe du Sénégal semble prête pour aller au bout de son rêve. Si les joueurs soient présents aux rebonds, fassent preuve d’une forte organisation en défense et efficaces sur les tirs extérieurs, une présence en finale pourrait être possible. Cependant, l’adversaire, elle aussi, voudra continuer sa marche victorieuse ponctuée de 4 victoires de rang. Les Ivoiriens présentent un bloc très solide, d’où émergent, Stéphane Konaté le vétéran (41 ans), Matt Costello, Guy Landry, Cedric Bah. Ces derniers veulent marcher sur les traces de leurs devanciers, Alphonse Bilé, Bah Florent voir Dié Drissa. Après Sénégal/Angola, voici un autre non moins Classique de l’Afrobasket masculin africain. Un match sulfureux et l’équipe la plus lucide, la plus efficace, la plus présente, passera au dépens de l’autre. Ça sent la bataille de tranchées.

Programme demi-finales Afrobasket 2021

Samedi 4 septembre 2021 au Kigali Arena

12h 00 Cap-Vert/Tunisie

15h 00 Côte d’Ivoire/Sénégal