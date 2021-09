Après les accrocheurs Sud-Soudanais en quarts (80-65), les Nord-Africains ont repoussé les assauts des épatants Cap-Verdiens, lors de la première demi-finale de la 30ème édition de l’Afrobasket Masculin. Les partenaires de Tavares, n’ont fait illusion que lors des premières minutes où ils menèrent 12-2 avant de se faire coiffer au poteau par Mejri et compagnie. lors de la fin du premier quart temps (14-16). Le Tenant du titre, sous les impulsions d’Abada et de Romdhane, confirment leur bonne fin de premier acte et mène à la pause de 10 points d’écart (39-29). En seconde période, les Tunisiens vont dérouler pour finalement s’imposer sur le score de 75 à 65. La Tunisie, tranquille file en finale et va défendre son titre face au vainqueur du choc Côte d’Ivoire/Sénégal, qui’se jouera à 15 heures au Kigali Arena.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy