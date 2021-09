XALIMANEWS-Ce dimanche, au Kigali Arena, la Tunisie a conservé son titre de champion d’Afrique acquis en 2017, en repoussant les ambitions de la Côte d’Ivoire (78-75). Du coup, la formation nord-africaine remporté son 3e titre après 2011, 2017.

Comme en 2017, Mejri, Abada et compagnie, ont goûté à nouveau à la médaille d’or. Favorite numéro un du tournoi en sa qualité de Tenante du titre, la Tunisie, était avec le Nigéria et le Sénégal, l’un des 3 favoris pour le sacre. Les D’Tigers, diminués par la non présence de leurs pensionnaires de la NBA furent éliminés avant terme, et il ne restait plus que la formation sénégalaise, comme potentielle concurrente de la Tunisie, pour le titre. Mais les Lions, Bronzés en 2017, furent éliminés en demi-finale par une très bonne équipe de la Côte d’Ivoire. Et pour l’apothéose, les Éléphants gurent au menu des Aigles.

Dans cette finale, les Tenants, dominateurs, remportent les 2 premiers quarts temps (22-18) et (22-16). La mi-temps est à l’avantage des Tunisiens (47-34). Les choses semblaient faciles pour les partenaires de Ben Romdhane, mais Diabaté et ses amis, vont infliger un 25-18 aux Champions en titre et revenir à moins 6 à la fin du 3e quart (65-59). Le dernier acte fut un moment à l’avantage des nord-africains qui semblaient dérouler avant de voir le retour des Ivoiriens portés par un Diabaté incisif sur les tirs primés. A 10 secondes de la fin, le score fut de 78 à 75 en faveur Tunisie, mais la possession était pour l’adversaire. Malheureusement, cette opportunité fut mal gérée par les partenaires du vétéran Stephane Konaté. La Tunisie s’impose en se faisant peur en fin de rencontre et conserve son titre. Après 2011, 1017, la formation de l’Afrique du Nord engrange son troisième trophée en Afrobasket.

ADVERTISEMENT

Auparavant, plutôt dans la journée, le Sénégal avait disposé du Cap-Vert (86-73) pour la petite finale et s’est paré de bronze.

Le Tunisien Ben Romdhane est élu MVP de l’Afrobasket 2021. Gorgui Sy Dieng l’intérieur sénégalais est le meilleur marqueur du tournoi avec 120 points. Pour le meilleur rebondeur c’est dévolu au Cap-verdien Tavares. Le trophée fair-play est allé à l’équipe rwandaise.

Voici le 5 majeur du tournoi :

Abada (Tunisie-meneur)-Ben Romdhane (Tunisie Arrière)-Matt Costello (Cote-d’Ivoire-aillier)-Gorgui Sy Dieng (Sénégal-poste 4)-Tavares (Cap-Vert-poste 5)