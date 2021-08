XALIMANEWS-Le Cameroun, qui devait rencontrer le Sud-Soudan, a perdu son match par forfait (20-00), du fait de cas de covid-19 au sein de son effectif. La Fiba-Afrique, via un communiqué, a annoncé la nouvelle ce mercredi.

Conformément à son protocole COVID-19 pour les compétitions des équipes nationales et de clubs, la FIBA a décidé d’annuler le match Cameroun vs Soudan du Sud prévu aujourd’hui dans le Groupe D du FIBA AfroBasket 2021, en prenant en considération avant tout la santé et la sécurité des joueurs, des coachs et des officiels. Ainsi le Cameroun perd le match (20-0) et aucun point ne lui est accordé.



« En application du protocole FIBA Covid-19 pour les compétition FIBA; En application de la décision du 26 mars 2021 du Bureau Central de la FIBA relative aux compétitions officielles FIBA pendant la période de Covid-19, le Comité Technique du FIBA Afrobasket, décide: “Le match D2 entre le Cameroun et le Sud Soudan programmé le 25 aout 2021 à 15 heures au Kigali Arena ne sera pas joué. Le Cameroun perd le match D2 par forfait. La rencontre D2 est gagnée par l’équipe du Sud Soudan sur le score de 20-0. L’équipe du Cameroun reçoit 0 point au classement.” Pdut-on lire dans le communiqué publié par la Fiba-Afrique.

Le Cameroun logé dans la poule D, doit faire face au Sénégal et à l’Ouganda.

#AfroBasket UPDATE:



The Group D game between Cameroon and South Sudan is forfeit for today awarding 20 pts to South Sudan.



We will see them play Senegal and Cameroon take the n Uganda on Friday 27th August.@FECABASKET pic.twitter.com/GaHhuKhs6r