XALIMANEWS-Ce dimanche, dans le match comptant our les 3e et 4e places de la 30ème édition de l’Afrobasket masculin, le Sénégal a disposé du Cap-Vert et se pare du bronze comme en 2017. Une consolation pour Gorgui Sy Dieng et compagnie, après la désillusion de la demi-finale devant la Côte d’Ivoire.

