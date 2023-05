Avec cette qualification historique de son équipe en finale de l’édition 2023 de la BAL (Basketball Africa League), après avoir éliminé successivement, en quarts le Ferroviario (93-73) et en demi le Petro Atletico (92-86), c’est fort logiquement que Mamadou Gueye, soit nommé meilleur coach de la compétition. Ce vendredi, veille de la finale, « Pabi », désigné meilleur coach de la BAL 2023 s’est exprimé sur son sacre. « Ce trophée est pour moi, mes collègues, mes joueurs, pour ma famille, et surtout pour les techniciens sénégalais. Parce que moi, je suis né, grandi et j’ai fait toutes mes classes au Sénégal avec des techniciens locaux. Raison pour laquelle je suis fier aujourd’hui, parce que ce trophee est pour les Sénégalais et les techniciens locaux. » A réagi l’ancien meneur des Gabelous, dans une vidéo postée par le site BasketSenegal.

