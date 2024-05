Basket-BAL 2024/Sahara Conference : la Douane face à l’Armée Patriotique du Rwanda pour enchaîner un second succès

XALIMANEWS-Défaits d’entrée, les Gabelous qui se sont ressaisis face aux Tunisiens de l’US Monastir, iront à l’assaut de l’armée Patriotique du Rwanda cz mardi. Les protégés de Pabi Gueye comptent enchaîner pour garder intactes, leurs chances de qualification pour le tournoi de Kigali.

Battue lors de son entrée en matière par Rivers Hoopers du Nigéria (77-68), la formation de la Douane (2e, 3 pts), portée par un énorme Mohamed Harouna (35 points) s’est ressaisie de la plus belle manière en domptant l’US Monastir de la Tunisie (76-59), pour s’adjuger la deuxième place du classement de la Sahara Conférence de Dakar. Ce mardi pour la 3ème journée, les Gabelous vont rencontrer la formation rwandaise de l’APR (3e, 2 pts), qui compte un succès sur l’US Monastir (89-84) et un revers devant Rivers Hoopers (82-86). Ce sera une confrontation très disputée entre deux belles équipes, pour la bataille de la seconde place. Les représentants sénégalais peuvent repousser leurs adversaires dans la course à la qualification, en cas de succès, en attendant les matchs retours qui démarrent ce mercredi.

Dans l’autre match de la 3e journée, en première heure, Rivers Hoopers (1er, 4 pts) crédité de deux succès, sur l’AS Douane (77-68) et l’APR (86-82) voudra enchaîner devant l’US Monastir (4e, 1 pt) défaite deux fois. Pour ce match, les Nigérians partent favoris devant les Tunisiens, dos au mur et qui comptent bien se reprendre en vue de la qualification.

Pour rappel, la compétition se déroule en phase aller et retour, et les deux premiers du classement se qualifieront pour le tournoi finale de Kigali.

Resultats 1ère et 2ème journée

Samedi 4 mai 2024

AS Douanes/Rivers Hoopers (77-68)

US Monastir/Armée Patriotique du Rwanda (84-89)

Dimanche 5 mai 2024

Armée Patriotique Rwanda/Rivers Hoopers (82-86)

AS Douane/US Monastir (76-59)

Programme 3e journée

Mardi 7 mai 2024 à Dakar Arena

16h 00 US Monastir (Tun)/Rivers Hoopers (Nigeria)

19h 00 APR (Rwanda)/AS Douanes (Sénégal)