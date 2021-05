Sortis troisièmes de leur poule, derrière le Zamalek du Caire et le Ferroviario de Maputo, l’AS Douane n’a du sa participation en quarts de finale que grâce à sa position de meilleure troisième. Ce jeudi, face aux tunisiens de l’US Monastir en quarts de finale, les gabelous ne partirontt pas favoris et doivent s’employer très forts pour espérer remporter le gain du match. Mamadou Faye, Bara Diop, Alkaly Ndour et compagnie, doivent sortir le bleu de chauffe et faire preuve d’une grosse force collective pour se dépêtrer du piège des tunisiens.

