L’AS Douane s’arrête en quarts, et comptabilise 1 victoire et 3 défaites en 4 sorties. Trop maigre pour prétendre jouer les grandes rôles dans ce Bal. Cette compétition africaine doit être riche en enseignements et permettra à nos clubs de mesurer le fossé qui existre entre eux et les autres nations de basket, au niveau clubs.

