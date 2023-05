Les Gabelous ont remporté les 2 premiers quarts temps, allant à la pause avec 4 points d’avance (49-45). Portée par son meneur Jean Jacques Boissy (24 points) et Chris Crawford (24 points), la formation sénégalaise n’a pas lâché prise et a contrôlé la deuxième mi-temps, malgré le sursaut d’orgueil des Angolais, pour s’imposer finalement de 6 points (92-86). Grâce a ce succès historique, l’AS Douane va disputer sa premiere finale de la BAL et pourrait encore continuer à ecrire son histoire en cas de victoire en finale, où elle va rencontrer le vainqueur de l’autre demi-finale entre Al Ahly (Egypte) et Stade Malien de Bamako (Bamako), qui se joue ce soir.

