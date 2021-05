Les quarts de finale des play-offs masculins offrent d’alléchantes rencontres et sans nul doute, le public pourra assister à de chaudes empoignades. La Douane, championne en titre et le DUC, partent favoris devant l’UGB et Louga BC. Par contre, les rencontres JA/SLBC et Ville de Dakar/USO paraissent indécises.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy