Ce samedi en première heure, au Stadium Marius Ndiaye, les jeunes Fonctionnaires de l’ASFO vont défier les joueuses de la Municipalité dakaroise pour le compte de la première demi-finale de la Coupe du Maire. Après avoir surpris le Jaraaf de Dakar lors du tour précédent, Ndeye Coumba Ndao et ses partenaires voudront se payer les scalps de Tening Sabelle Diatta et compagnie. Pour cette rencontre, l’AS Ville de Dakar part largement favorite, mais gare à l’ASFO, volontaire et accrocheuse à souhait, et qui veut refaire le même coup que face aux medinoises du Jaraaf.

