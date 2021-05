Pour la seconde demi-finale, le public avait droit à une alléchante DUC/ISEG Sports. Pour un choc, ce fut une farouche bataille. Les étudiantes vont mener de 9 points à la pause (31-22). Lors de la seconde période, les partenaires de Satta Diop et Ndeye Khady Dieng, volontaires et déterminées à créer l’exploit, réussissent à faire douter le DUC et parviennent jusqu’à revenir à 1 point (42-41). Mais grâce à leurs expériences, les filles d’El Hadj Diop parvinrent à s’imposer non sans douter (56-52). Le DUC, au finish, s’impose et rejoint l’AS Ville de Dakar en finale de la Coupe du Maire Édition 2021.

