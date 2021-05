Le choc majuscule de ces quarts de finales chez les Dames, va opposer les 2 monstres sacrés du basket féminin sénégalais, le DUC fera face au Saint Louis Basket Club. Ces 2 équipes ont trusté les trophées ces dernières années, bien avant l’avènement de l’équipe de la Municipalité. Les confrontations entre étudiantes et Saint louisiennes ont toujours été des sommets de basket, d’engagement, où le suspens prevalait souvent. Cette rencontre de quart ne dérogera pas à la regle et sera à coup sur un gros choc. On en salive déjà. La dernière affiche, sera aussi très disputée entre 2 équipes d’égale valeur, le DBALOC et l’ISEG Sports, composées de jeunes et talentueuses basketteuses. Bien malin, celui qui osera pronostiquer l’issue de cette confrontation.

Chez les féminines, les quarts de finales offre un derby dakarois entre le Jaraaf et la JA. Ces 2 equipes se sont rencontrées 2 fois en championnat et chacune d’entre elle a remporté une victoire sur l’autre. Qualifiées pour les play-offs, Jaraaf-women et JA-women voudront passer le cap des quarts et gouter aux demi-finales. Ça va être une belle bataille de tranchées. L’AS Ville de Dakar, grandissime favori de cette compétition devra néanmoins sortir le grand jeu pour repousser les coriaces Fonctionnaires de l’ASFO.

