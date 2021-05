XALIMANEWS-Selon L’Équipe, La ligue nord-américaine a annoncé lundi la création d’une nouvelle entité juridique, « NBA Africa » qui gérera ses activités en Afrique, dont l’un des investisseurs n’est autre que Joakim Noah.

Pendant que le BAL (Basket-ball Africa League) qui se déroulée à Kigali (Rwanda, du 16 au 30 mai) est à la veille de ses quarts de finale, le patron de la NBA Adam Silver a tenu une conférence de presse lundi après-midi pour annoncer la création de « NBA Africa », qui sera chargé de développer le business de la NBA sur le continent où se déroule la première édition de la BAL – compétition issue d’un partenariat entre la NBA et la FIBA.

Cette nouvelle entité juridique gérera notamment les futures éditions de la ligue nouvellement créée – la première directement opérée par la NBA hors du continent nord-américain – pour développer la balle orange et optimiser la détection des jeunes talents sur le continent africain. Le projet est dirigé par un consortium avec à sa tête deux nigérians : Tunde Folawiyo, PDG de Yinka Folawiyo, « un groupe industriel nigérian diversifié axé sur l’exploration et la production pétrolière, le commerce de l’énergie, le transport maritime et l’immobilier, » et Tope Lawani, co-PDG de Helios Fairfax Partners Corporation, « une société de portefeuille d’investissement basée au Canada qui se concentre sur les investissements publics et privés dans des entreprises qui opèrent principalement en Afrique. » En plus de ces deux businessmen nigérians, d’anciennes stars feront partie des investisseurs. Dikembe Mutombo, Grant Hill, Luol Deng, Junior Bridgeman ou encore le Français Joachim Noah se sont engagés.

« Nous croyons que le basket peut devenir un sport encore plus majeur en Afrique dans la décennie à venir », a expliqué Adam Silver lors de sa visio-conférence, évaluant la puissance de frappe de la nouvelle entreprise à près d’un milliard de dollars. Des fonds destinés à financer, en plus de la BAL, de multiples initiatives de développement par le basket – académies, camps, construction de terrains…

« Il n’y a rien de plus important pour moi que d’aider les jeunes », a souligné Dikembe Mutombo durant la conférence. « La NBA m’a permis de disposer d’une plate-forme pour avoir un impact sur la vie des autres. L’Afrique est le continent à la population la plus jeune au monde. Une jeunesse qui a juste besoin d’avoir sa chance et le soutien nécessaires pour accomplir de grandes choses. Cette initiative est une nouvelle étape pour l’y aider. »