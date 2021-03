Lors du 3e quart temps, les 2 équipes animées chacune, par la ferme intention de remporter le gain de la partie, ne se lâchent plus, mais le Jaraaf mène d’une courte tête (38-36). Et comme lors de la manche aller, les filles du Jaraaf, plus lucides et portées par Nogaye Diop, vont faire parler leur expérience pour s’imposer, non sans avoir bavé, face à d’accrocheuses fonctionnaires (57-54). Du coup, le club médinois reprend son fauteuil de leader de la poule B, qui était provisoirement détenu par le DUC.

