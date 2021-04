L’enjeu de ce derby entre étudiantes et médinoises, c’etait la première place de la poule détenue par le Jaraaf. Les 2 premièrs quarts temps furent très disputés et le DUC va aux oranges avec une mince avance (34-33). Durant le 3ème quart temps, les filles du coach Idrissa Cissokho, vont passer à la vitesse supérieure et mènent à la marque de 10 points (48-38). Sentant le vent d’une défaite, possible, les vice-championnes du Sénégal vont faire preuve de caractère et renversent les medinoises sur le fil (64-59). Le DUC inflige au Jaraaf ses 2 seules défaites de la saison et s’empare de la tête de la poule B. Dans cette rencontre, les filles du Jaraaf avaient l’opportunité de remporter le gain de la partie, mais elles ont raté le coche par manque de concentration et de fébrilité.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy