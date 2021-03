Once Andre Drummond clears waivers at 5 PM ET, he intends to sign with the Lakers, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN.

Les Lakers vont réaliser un gros coup, avec l’acquisition d’Andre Drummond. Libéré de son contrat par les Cavaliers, le pivot de 27 ans devrait rejoindre Los Angeles d’après le très bien informé Adrian Wojnarowski. Andre Drummond sera un atout majeur pour les champions en titre. Ce dernier avait discuté avec plusieurs équipes depuis vendredi, et selon ESPN, il y en avait plus de cinq, et finalement ce sont donc les Lakers qui vont l’enroler, pour compenser l’absence d’Anthony Davis et répondre, à distance, aux Nets qui viennent de signer LaMarcus Aldridge.

