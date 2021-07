L’ogre l’AS Ville de Dakar, tenante du trophée, imbattable depuis le début de la saison, a courbé l’échine face à une vaillante et talentueuse équipe de l’ISEG Sports, qui a remporté la manche aller des demi-finales de Coupe du Sénégal sur le score serré de 64 à 62. Cette confrontation entre les 2 coachs frères, Oussou Bondé et Cheikh Bondé, a tourné à l’avantage du second, le cadet. L’ISEG a dominé les 2 premiers quarts temps (18-14) et (17-16) pour mener à la pause avec un écart de 5 points (35-30). De retour au oranges, les partenaires d’Elma Malou, touchées dans leurs orgeuils, se revoltèrent et parviennent à prendre les devants avant d’entamer dernier quart (53-51). Finalement, c’est l’ISEG Sports, sous la férule de l’expérimentée Ndeye Sene, qui remporte cette première manche en infligeant un 13-9 aux filles de la Municipalité lors du dernier quart. Score final, 64 à 62 pour Madjiguene Sene et compagnie, qui prennent une bonne option en vue de la qualification pour la finale.

