La première demie-finale disputée le samedi, opposant l’AS Ville de Dakar et le DUC, les 2 ogres du basket féminin sénégalais. était très attendue. C’était la première confrontation cette saison, entre les 2 finalistes de l’édition 2021. Ce choc majuscule a été remporté par les filles de coach Oussou Bondé, qui se sont imposées avec une bonne marge ((69-52). Les Étudiantes doivent s’imposer par plus de 17 points pour renverser la situation et espérer disputer la finale. Pourtant lors du premier quart temps, le DUC menait la course en en tête (18-12). Mais dès que Couna Ndao a pris les choses en main, la machine municipaloise se mit en marche, et la mi-temps fut en faveur des filles du president Yatma Diao.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy