De retour aux oranges, les protégées d’Ousmane Diallo, plus lucides, présentes aux rebonds et sous l’impulsion de Fatoumata Diango ( MVP et meilleure marqueuse) déroulent pour finalement s’adjuger leur deuxième trophée de la saison après la Coupe du Maire, et devant les mêmes adversaires (68-49). L’écart de 19 points, reflète la main-mise des coéquipières de Maty Fall dans cette finale.

