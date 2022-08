Face à la Tunisie (4e, 12 pts), battue d’entrée, le Sénégal comptait enchainer pour faire un bond au classement. Malgré un premier quart perdu (23-14), Brancou Badio et partenaires vont se rebiffer dans le quart suivant, pour aller à la pause avec un passif de 7 points (40-33). Revenus des vestiares, les protégés de Ngagne de Sagana vont réaliser un gros quart temps, remporté par 21 à 10. Ce qui leur donne un avantage au tableau d’affichage avant d’entamer les dernières 10 minutes (54-50). En maitrise, le Sénégal termine mieux la partie (73-63) et remporte un second succès de rang. Les Lions, du coup, passenr de la 5e à la 3e place, et vont essayer d’enchainer par une troisième victoire, cet après-midi face au Cameroun (6e, 10 pts) battu par l’Egypte le leader qui compte 15 points (86-74). Dans l’autre match du groupe F, le Sud Soudan (2e, 15 pts) a disposé (101-58) de l’équipe de la RD Congo (5e, 12 pts).

