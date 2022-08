La bande à Gorgui Sy Dieng, le nouveau capitaine des Lions du Basket, aura fort à faire ce soir face aux redoutables et épatants Sud-Soudanais, conduits par Deng Acuoth. Face à un adversaire invaincu et qui compte 6 victoires en autant de sorties dont 2 succès de prestige face à la double championne d’Afrique la Tunisie, le Sénégal doit montrer un autre visage que celui affiché lors de la 3ème fenêtre de Kigali (Rwanda). Avant d’affronter la Tunisie, deuxième de cette poule F, Brancou Badio et ses partenaires, qui pointent à la cinquième place, doivent impérativement s’imposer devant les Sud-Soudanais les Leaders. Une victoire permettrait au Sénégal de garder ses chances de qualification, tandis qu’un revers pourrait impacter sur la suite du tournoi et amondrir les chances de qualification. Le Sud-Soudan conforterait sa 1ère place en cas de succès et qe rapprocherait du Mondial.

