Après les 2 revers subis devant les Egyptiens (76-43) et les Congolais de la République Démocratique (72-60), Gorgui Sy Dieng et ses amis, sûrs d’être qualifiés en position de 3e du groupe D, avaient l’obligation de remporter leur face à face devant les Kenyans pour engranger 3 points précieux dans l’optique d’une qualification pour la Coupe du monde. Après un premier quart temps équilibré (19-19), les 2 formations vont aller à la pause sur un avantage sénégalais (39-31). De retour des vestiaires, portés par Mamadou Alga Ndiaye et Jean Jacques Boissy, crédités de 18 et 16 points chacun, les Sénégalais vont remporter l’avant dernier quart (25-12) pour s’imposer finalement par 86 à 54. Du coup, le Sénégal termine 3ème du groupe D mais se qualifie pour le tour suivant prévu du 22 au 30 août prochain à Tunis (Tunisie), qui va se jouer en 2 poules. Les selections qualifiées dans les groupes A et C formeront la poule E, et celles sortie des groupes B et D seront dans la poule F. Les Lions seront logés dans cette dernière poule en compagnie du Sud-Soudan, de la Tunisie et du Cameroun.

