Ce choc Egypte/Sénégal aura des ralents de revanche et sera sous haute tension, suite au refus de l’ambassade égyptienne de Dakar de délivrer des visas d’entrée à la délégation sénégalaise, mais surtout aussi aux événements qui se sont déroulés lors de la double confrontation lors des Éliminatoires du Mondial de Football, entre partenaires de Salah et de Sadio Mané. Au delà de la passion qui entoure ce choc, Gorgui Sy Dieng, Youssoupha Ndoye et compagnie, doivent remporter leurs 3 sorties et conserver le leadership du groupe. Cependant, l’adversaire de ce soir, devant son public va être revanchard et pourrait s’emparer de la première place en cas de victoire. En face, le Sénégal qui a récupéré quelques absents de la Fenêtre 2 de Dakar, a des arguments pour s’imposer. « Nous allons essayer de gagner les trois matchs. On voulait le faire à Dakar, mais malheureusement on avait perdu face à la RDC. On est dans une situation moins compliquées, mais on aurait aimé avoir tous ces points parce qu’on les gardera jusqu’à la fin. Quelque soit la manière, il faudra faire le plein à Alexandrie. On ne peut se permettre de perdre un match au second tour. » Avait déclaré le coach Boniface Ndont, dans ces propos puisés dans Lequotidien. Dans l’autre match, la RD Congo (2e, 5 pts+4) s’opposera au Kenya (4e, 3 pts-109).

