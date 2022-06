Dans une vidéo postée dans le site BasketSenegal, le sélectionneur national a fait le point sur les forfait et les renforts. « Je pense qu’on vous a donnés la mauvaise liste, celle d’un mois. On a beaucoup de joueurs qui participent à la NBA Summer League. Brancou ne sera pas là, il joue avec les Phoenix. Mbaye Ndiaye est avec les Nuggets de Denver. Clevin Hannah est retenu pour des raisons familiales. Il sera en voyage avec sa famille le 4 juillet. Youssoupha Fall et Ibrahima Fall sont en finale du championnat français. Youssoupha peut aller directement au Caire parce qu’il a un passeport français. On est entrain de voir pour Ibrahima Fal, Faye s’il peut aller directement au Caire. Il n’a pas le visa pour le moment. Mohamed Alga sera làdans 2 jours. Khalifa Diop est inscrit à la draft. Il ne sera pas avec nous. » A déclaré l’ancien pivot des Lions, dans ses propos repris dans BasketSenegal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy