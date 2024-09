Basket-États-Unis : Dikembe Mutombo, légende de la NBA et grand humaniste, s’est éteint à 58 ans d’un cancer du cerveau

XALIMANEWS-Dikembe Mutombo, ancien pivot emblématique des Sixers, est décédé à l’âge de 58 ans. L’annonce de sa mort a été faite par Adam Silver, le commissionnaire de la NBA relayé par Eurosport.

Selon le média français, Mutombo luttait contre un cancer du cerveau. Huit fois sélectionné au All-Star Game, il avait été élu à quatre reprises Défenseur de l’année en NBA. Depuis la fin de sa carrière, il était également reconnu pour ses actions humanitaires.

« Dikembe Mutombo était une personnalité hors du commun, tant sur le terrain qu’en dehors », a déclaré Adam Silver dans ses propos relayés par Eurosport. « Sur le terrain, il a été l’un des meilleurs contreurs et défenseurs de l’histoire de la NBA. Hors du terrain, il s’est consacré sans relâche à aider les autres. »

Le défunt était connu pour son célèbre geste de la main, le « Mutombo Finger Wag », et son fameux « Not in my house : no, no, no ! », Dikembe Mutombo a laissé une empreinte indélébile dans la grande Ligue nord-américaine. De 1991 à 2009, ce pivot de 2,18 mètres a été une véritable force de dissuasion sous le panier. Grâce à son expertise dans l’art du contre, il a été élu meilleur défenseur de la NBA à quatre reprises : en 1995, 1997, 1998 et 2001, un record qu’il partage avec Ben Wallace et Rudy Gobert. Avec 3 289 contres à son actif, il demeure le deuxième meilleur contreur de l’histoire, derrière Hakeem Olajuwon.

Mutombo a disputé deux finales NBA : la première en 2001 avec les Sixers, où son équipe s’est inclinée face aux Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, et la seconde en 2003 avec les Nets, perdue contre les Spurs, alors qu’il jouait un rôle plus modeste.

Après son déclin progressif, notamment lors de son passage aux Nets, il a terminé sa carrière à Houston en 2009, à l’âge de 43 ans. Par la suite, il s’est fait connaître comme un ambassadeur mondial de la NBA, touchant les cœurs par son engagement humanitaire. « C’était un humaniste dans l’âme », a ajouté Adam Silver. « Il croyait fermement au pouvoir du basket pour impacter positivement les communautés, en particulier dans son pays natal et à travers le continent africain. J’ai eu la chance de voyager avec lui à travers le monde et de constater comment sa générosité et sa compassion faisaient la différence. Lors des événements NBA, il était toujours présent, avec son sourire contagieux, sa voix grave et son fameux geste du doigt, traits qui ont fait de lui une icône auprès des fans de toutes générations.

Dikembe Mutombo restera dans les mémoires comme l’une des plus grandes figures de la NBA, tant par son talent exceptionnel sur le terrain que par son engagement hors du commun en faveur de l’humanité. Son héritage dépasse largement les frontières du basket-ball, touchant des milliers de vies à travers ses actions caritatives, notamment en Afrique, son continent d’origine. Sa disparition laisse un vide immense, mais son esprit et ses valeurs continueront d’inspirer les générations futures, qu’elles soient fans de basket ou simplement admiratrices de sa générosité et de son humanisme.

https://x.com/NBA/status/1840769152144887869?t=YctxVUxY0ZaJhfRwgR-BYQ&s=19