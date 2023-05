Ce choc entre Sénégalais et Egyptiens, sera très disputé. Les 2 clubs sont des cadors dans leurs pays. L’AS Douane est champion du Sénégal 10 fois, vainqueur de la Coupe du Sénégal à 7 reprises, remportant la Coupe Saint Michel à 5 reprises et en Coupe du Maire, elle est créditée de 5 sacres. Un palmarès fabuleux. De son coté, Al Ahly du Caire a remporté le championnat d’Egypte à sept reprises et en Coupe d’Egypte le club cairote s’est adjugé le trophée 10 fois. Participant pour la première fois à la BAL, les Égyptiens ont remporté 6 victoires et concédé une defaite, là ou les Gabelous sont credité de 5 victoires et 2 revers. Ce samedi après-midi, on aura un nouveau champion, après le Zamalek du Caire (2021) et l’US Monastir (2022).

L’AS Douane, qui est à sa deuxième participation dans la BAL, après l’édition de 2021 où elle s’était arrêtée en quarts, a réussi cette année un véritable exploit. Après un début de compétition pas reluisant, ponctué de 2 défaites, les protégés du meilleur entraineur de la BAL Pabi Gueye, se sont rebiffés devant le Stade Malien (74-58), le Kwara Falcons du Nigeria (75-68) et l’US Monastir la formation championne en titre, battue (76-60) et éliminée par les Gabelous qui se qualifient pour les quarts, où ils ont éliminé le Ferroviario de Maputo sur le score de 93 à 73, avant de récidiver devant le Petro Atletico de Luanda, battu sur la marque de 92 à 86. Un succès encore historique qui ouvre les portes d’une première finale. Ce samedi, les coéquipiers de Jean Jacques Boissy et Samba Dalli Fall, ont l’occasion d’écrire leur propre histoire en inscrivant leurs noms dans les lettres d’or du basket sénégalais et continental.

