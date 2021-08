De retour sur le teraflex de la salle Marius Ndiaye, l’AS Ville de Dakar sous la houlette de la Malienne Adama Coulibaly (MVP et meilleur marqueuse) haussent le temps et terminent l’avant dernier quart avec une avance de 7 points (55-48). Cependant, Khadidja Maiga l’autre Malienne du côté opposé, sonne la charge et avec l’appui de ses partenaires, permet au DUC de revenir à moins un (66-65). Mais Elma Kintal Malou et compagnie, alliant sérénité, lucidité et expérience dans les derniers instants du match, parviennent à étirer le score (71-68) pour finalement remporter la partie et conserver leur titre acquis lors de la saison (2018/2019).

