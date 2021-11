La finale de la Deuxième division opposait GBA et Flying Stars, deux centres de formations dirigés par 2 hommes dévoués à la cause du basket local, en l’occurrence le président Mamadou Keita dit Pathé et son homologue Ibrahima Ndiaye. Après avoir obtenu la veille leurs billets pour l’Élite, les 2 clubs élus se frottaient ce mardi, pour l’attribution du titre de champion de la D2, et à ce jeu, ce sont capitaine Khady Mbaye « Bébé » et partenaires qui ont raflé la mise. Portée par cette dernière, la formation de Guédiawaye remporte les 2 premîers sets (16-12, 29-19) pour aller à la pause avec un avantage de 10 unités.

