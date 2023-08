XALIMANEWS- Le basketteur grec, Giannis Antetokounmpo, star des Milwaukee Bucks, ne disputera pas la Coupe du monde de basket avec sa sélection.

Giannis Antetokounmpo ne sera pas de la partie avec la Grèce pour la Coupe du monde de basket-ball qui se déroulera à partir du 25 aout 2023, aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

La star des Bucks a officialisé son absence ce vendredi via ses réseaux sociaux : »Tout le monde connaît ma passion et mon amour pour la sélection et cela ne changera jamais. Depuis la fin de ma saison NBA, je pousse mon corps dans ses retranchements pour être le joueur dont notre équipe a besoin, afin d’accomplir nos objectifs. […] Je suis très déçu par cette conclusion mais c’est une décision qui a été prise avec le staff médical. » A posté Antetokounmpo.

Everyone knows my passion and love for my National Team has and never will change. Since the conclusion of my NBA season I have been pushing my body to the limits to be the player I need to be to help our team achieve the goals we set.

