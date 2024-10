Basket-Hommage du journaliste Paul Biagui à Dikembe Mutombo : l’adieu à un géant du sport

XALIMANEWS-Dans un message publié par Kirinapost, Paul Biagui chroniqueur et analyste sportif, rend hommage à son ami, Dikembe Mutumbo décédé ce lundi à l’âge de 58 ans.

» Dikembe Mutumbo légende de la NBA, philanthrope africain et digne fils du Congo, est décédé. Un grand baobab est tombé aujourd’hui. J’ai perdu un frère.

Lorsque le coeur est si lourd et que vous ne trouvez pas les mots pour vous exprimer, vous vous tournez vers Dieu et continuez à prier. En ce moment, je pense juste à Rose, sa femme, leurs enfants et la famille immédiate que j’ai appris à connaître au fil des ans. Un grand baobab est tombé aujourd’hui.

Tu étais plus qu’un homme bien Dike. Tu étais un ange à bien des égards. Gentil, attentionné, plein de vie, plein d’espoir… pour les autres. Surtout pour les moins chanceux. Les gens se souviendront de toi comme le NBA Hall Of Fame que tu étais. Mais je me souviendrai toujours de l’homme humble et attentionné derrière tout ce succès: le plus grand philanthrope de la patrie.

Après ta brillante carrière et tes 18 saisons de NBA, 1 200 matchs, plusieurs titres de meilleur rebondeur et meilleur contrereur, tu t’es lancé dans une croisade pour améliorer les choses pour ceux qui en ont besoin. Tu n’as jamais arrêté. C’était ta vocation. J’étais là. J’étais là pour assister et capturer tout avec mon appareil.

Tu as fait plus que ce que le Seigneur t’a inculqué et t’a donné. Tu étais plus qu’un partenaire commercial. Tu étais plus qu’un ami. Nous sommes devenus frères. Tu m’appelais petit frère et je te rappelais que nous avions à peine deux mois d’écart. On réglait toujours ça avec ton sourire radieux et contagieux.

Même si ça fait vraiment mal en ce moment d’écrire ceci, je veux juste me souvenir et chérir ta noble contribution à l’humanité. Je veux me souvenir du père de famille devoué mais aussi en tant que géant au grand cœur: le plus grand que je connaisse.

Avec ton soutien désintéressé et tes services innombrables à la communauté, à ton peuple et aux nécessiteux, tu as mis la barre là où elle devait être: Au plus haut niveau. Que le Seigneur Tout-Puissant par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ t’accueille comme le bon serviteur que tu as essayé d’être dans cette vie. Reposes en paix mon frère et que la terre te soit légère. » Peut -on lire dans ce vibrant hommage du journaliste de formation basé à Atlanta (Usa)