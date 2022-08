XALIMANEWS-Le tribunal de Khimki, a condamné ce jeudi la basketteuse américaine Brittney Griner (31 ans), à neuf ans de prison pour possession et trafic de drogue, a rapporté L’Équipe.

Selon la source, le verdict était malheureusement attendu au vu des précédents dans des affaires similaires dans ce pays. La peine de 9 ans ferme, est légèrement inférieure aux neuf ans et demi requis par le procureur.

Pour rappel, la star du basker féminin americain, a été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou avec du cannabis dans son liquide de cigarette électronique. Cependant, la Basketteuse continue de clamer depuis son innocence et nie tout trafic de stupéfiants. Selon le journal L’Equipe, Griner a notamment déclaré récemment par le biais de son avocate, Maria Blagovolina, espérer « rentrer chez elle prochainement ».

Selon le quotidien sportif français, les Etats Unis vont essayer de convaincre la Russie de procéder à un échange de prisonniers, à défaut de libérer purement et simplement l’intérieur internationale américaine, incarcérée depuis 167 jours.

Breaking: Brittney Griner was found guilty of drug possession and smuggling in a Russian court outside Moscow. Griner has been sentenced to nine years in prison.



The true length of her detainment will be determined by negotiations on a prisoner swap between the U.S. and Russia. pic.twitter.com/2PBk2HFBR2